Вышли первые бета-версии iOS и iPadOS 18.2, а также macOS Sequoia 15.2 для разработчиков

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Прошивки уже доступны для загрузки по воздуху.Помимо исправления ошибок апдейт добавляет поддержку новых регионов, интеграцию с ChatGPT, добавлены функции Image Playground, Genmoji и Image Wand, а также обновленный дизайн «Почты».Стоит отметить, что нововведения доступны на устройствах: iPhone 15 Pro/15 Pro Max, iPhone 16/16 Plus, iPhone 16 Pro/16 Pro Max, а также iPad и Mac с чипами M. Большая часть новых опций работают не во всех регионах России.Более подробно обо всех нововведениях мы расскажем в отдельном материале