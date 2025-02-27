Вышли первые обзоры iPhone 16e. Впечатления очень странные, разочарование налицо



Несколько дней назад Apple представила Несколько дней назад Apple представила iPhone 16e — очень спорный смартфон, который стоит $599 и за эти деньги не имеет некоторых очевидных функций других моделей. Старт продаж намечен на 28 февраля, а до этого момента Apple разослала новинку крупным медиа и блогерам, чтобы подогреть интерес и получить обзоры прямо к началу продаж. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Главным отличием от всех остальных



Главным отличием от всех остальных iPhone в обозреваемом является модем — собственный чип Apple С1. Компания возлагает на него большие надежды, утверждая, что он должен быть быстрее и энергоэффективнее решения от Qualcomm . Однако на деле обзорщики не смогли найти разницу между iPhone 16 и iPhone 16e в плане скорости работы интернета:

«Я тестировал его вместе с обычным iPhone 16 , оснащенным модемом производства Qualcomm — оба на Verizon — и я не увидел никакой последовательной разницы в производительности между ними», — The Verge.







Второе заметное отличие iPhone 16e — автономность. Правда, до сих пор оно было на бумаге, но теперь блогеры протестировали и её. Результаты получились очень разные: у



Второе заметное отличие iPhone 16e — автономность. Правда, до сих пор оно было на бумаге, но теперь блогеры протестировали и её. Результаты получились очень разные: у кого-то 16e опередил 16-ку на час-полтора, а у других — показал схожие результаты. Ясно одно: преимущество в автономности iPhone 16e совсем неочевидно и если проявится, то далеко не во всех пользовательских сценариях.

«В тесте батареи Tom's Guide среднее время работы iPhone 16e составило 12 часов 41 минуту. Это всего на пару минут меньше среднего показателя iPhone 16 — 12 часов 43 минуты. Однако лучшие результаты, зафиксированные на обоих телефонах, составили 12 часов 49 минут для iPhone 16e и 13 часов 19 минут для iPhone 16», — Tom’s Guide.







Новинка получила свежий чип Apple A18, однако он оказался урезан — 4 графических ядра вместо положенных пяти. Тестировщики сообщают, что это не критично, но заметно:



Новинка получила свежий чип Apple A18, однако он оказался урезан — 4 графических ядра вместо положенных пяти. Тестировщики сообщают, что это не критично, но заметно:

«В тесте производительности графики можно наглядно увидеть разницу между дополнительным ядром графического процессора iPhone 16 и iPhone 16E», — CNET.







Из неприятных отличий — отсутствие MagSafe. Казалось бы, спустя пять лет производства iPhone с магнитной зарядкой такая мелочь должна была бы стоить Apple копейки, но на ней почему-то сэкономили — ранее компания



Из неприятных отличий — отсутствие MagSafe. Казалось бы, спустя пять лет производства iPhone с магнитной зарядкой такая мелочь должна была бы стоить Apple копейки, но на ней почему-то сэкономили — ранее компания писала, что новый модем здесь ни при чем . В медиа констатируют очевидное:

«Люди, у которых нет iPhone с MagSafe, не будут знать, что они теряют. Но в доме, где есть кто-то, у кого есть iPhone с MagSafe, а также подставки для зарядки, я допускаю, что это бы раздражало», — CNET.