Вышли первые обзоры iPhone 16e. Впечатления очень странные, разочарование налицо

Олег

iPhone 16e


Несколько дней назад Apple представила iPhone 16e — очень спорный смартфон, который стоит $599 и за эти деньги не имеет некоторых очевидных функций других моделей. Старт продаж намечен на 28 февраля, а до этого момента Apple разослала новинку крупным медиа и блогерам, чтобы подогреть интерес и получить обзоры прямо к началу продаж.

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Главным отличием от всех остальных iPhone в обозреваемом является модем — собственный чип Apple С1. Компания возлагает на него большие надежды, утверждая, что он должен быть быстрее и энергоэффективнее решения от Qualcomm. Однако на деле обзорщики не смогли найти разницу между iPhone 16 и iPhone 16e в плане скорости работы интернета:

«Я тестировал его вместе с обычным iPhone 16, оснащенным модемом производства Qualcomm — оба на Verizon — и я не увидел никакой последовательной разницы в производительности между ними», — The Verge. 

iPhone 16e

Второе заметное отличие iPhone 16e — автономность. Правда, до сих пор оно было на бумаге, но теперь блогеры протестировали и её. Результаты получились очень разные: у кого-то 16e опередил 16-ку на час-полтора, а у других — показал схожие результаты. Ясно одно: преимущество в автономности iPhone 16e совсем неочевидно и если проявится, то далеко не во всех пользовательских сценариях.

«В тесте батареи Tom's Guide среднее время работы iPhone 16e составило 12 часов 41 минуту. Это всего на пару минут меньше среднего показателя iPhone 16 — 12 часов 43 минуты. Однако лучшие результаты, зафиксированные на обоих телефонах, составили 12 часов 49 минут для iPhone 16e и 13 часов 19 минут для iPhone 16», — Tom’s Guide. 

iPhone 16e

Новинка получила свежий чип Apple A18, однако он оказался урезан — 4 графических ядра вместо положенных пяти. Тестировщики сообщают, что это не критично, но заметно:

«В тесте производительности графики можно наглядно увидеть разницу между дополнительным ядром графического процессора iPhone 16 и iPhone 16E», — CNET. 

iPhone 16e

Из неприятных отличий — отсутствие MagSafe. Казалось бы, спустя пять лет производства iPhone с магнитной зарядкой такая мелочь должна была бы стоить Apple копейки, но на ней почему-то сэкономили — ранее компания писала, что новый модем здесь ни при чем. В медиа констатируют очевидное:

«Люди, у которых нет iPhone с MagSafe, не будут знать, что они теряют. Но в доме, где есть кто-то, у кого есть iPhone с MagSafe, а также подставки для зарядки, я допускаю, что это бы раздражало», — CNET. 

В итоге обзоры показали всё то, что мы понимали и до этого: iPhone 16e оказался не дешевым айфоном для всех и каждого, а нишевым среднебюджетником для совершенно определенных людей. Исключением стала автономность — новинка показала себя хуже, чем многие предполагали, исходя из данных на сайте Apple. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3915
kardigan
Тут и сказке конец, а кто слушал-молодец!🤪
Сегодня в 11:27
#
–1
V.Shuvalov
Apple четко ранжирует свои устройства и ориентируется на СВОЮ целевую аудиторию. Наконец-то обновили модель для того сегмента потребителей которому не нужен фотоаппарт, кто не играет в иры, кому нужен надежный, качественный смартфон в экосистеме Apple (это категорически важно для всех потребителей продукции Apple). И не нужно рассуждать о его цене, цена такова какова ина есть. Если кто то не может позволить себе эту покупку так это только его проблема и он, кстати, не входит в целевую аудиторию компании Apple. И, кстати, у него ЕСТЬ беспроводная зарядка, а отсутствие магнита не является критичной для подзарядки его на горизонтальном зарядном устройстве.
Сегодня в 11:44
#
kardigan
+3915
kardigan V.Shuvalov
Не согласен по зарядке. Точное позиционирование важно для этого типа зарядки и магнит его обеспечивает.
Сегодня в 12:14
#
tellurian
+2166
tellurian V.Shuvalov
Я целевая аудитория и не куплю его. Куплю 16 или 15. У кого денег мало, Купят 14/13.
Его ждали по более доступной цене.
Почитал другие обзоры, да никто не понимает для кого он сделан.
Apple ошиблась с ценой этого устройства.
час назад в 14:50
#
+40
zud V.Shuvalov
Возможно в сентябре цена рухнет и за 400$ при курсе в 80руб он и правда найдет свою аудиторию
час назад в 15:08
#

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