



Компания Apple выпустила бета-версии iOS 13.4.5 и iPadOS 13.4.5, доступные всем желающим, кто зарегистрирован в программе Apple Beta. Для разработчиков вышло по две сборки этих обновлений.



iOS 13.4.5 и iPadOS 13.4.5 — небольшие апдейты, о чём говорит даже их нумерация. В них по большей части были исправлены баги и ошибки, допущенные в iOS 13.4 и iPadOS 13.4, а также внесены небольшие улучшения и изменения.



Одно из заметных нововведений в этих обновлениях затрагивает работу Apple Music. Пользователи этого сервиса теперь могут отправлять в Instagram истории с любимыми треками. Поделиться песней можно непосредственно через интерфейс отправки контента — в Instagram создаётся история с именем исполнителя, названием трека, названием альбома и анимированным фоном. Подписчики пользователя также могут послушать небольшой фрагмент произведения, которым он поделился с ними.



В iOS 13.4.5 и iPadOS 13.4.5 были исправлены два досадных бага. Из-за первого у некоторых пользователей не получалось создать персональный хотспот, а режиме модема для расшаривания мобильного трафика с другими устройствами, а второй сводил на нет шифрование при передаче данных через VPN-сервис.



Присоединиться к программе бета-тестирования iOS и iPadOS можно на сайте Apple. Обновления скачиваются по воздуху и устанавливаются с сохранением всех пользовательских данных, настроек и приложений.







