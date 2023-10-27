Вышли первые публичные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 с приложением Дневник

Компания Apple предоставила участникам программы публичного бета-тестирования первые сборки будущих обновлений iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2.В новых бетах появилось огромное количество нововведений. Например, в iOS 17.2 наконец-то появилось приложение «Дневник», позволяющее записывать свои действия и мысли, опираясь на подсказки Apple.Кроме того, в Apple Music появились совместные плейлисты, в iMessage можно оставлять реакции стикерами, а на кнопку Действие в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max теперь можно назначить «Переводчик».Также появились новые виджеты «Погоды» и «Часов», настройки в приложении «ТВ» и возможность создания тела для своего Memoji.Ожидается, что тестирование новых ОС продлится до конца ноября.