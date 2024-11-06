Вышли первые публичные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2

Фархад



Сегодня, 6 ноября, компания Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 с новыми функциями Apple Intelligence.

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Установить публичную бета-сборку может любой желающий после регистрации в программе тестирования Apple.

Главные нововведения в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 связаны с функциями генерации изображений по тексту в Image Playground, а также генератор эмодзи GenMoji, преобразование набросков в картинки Image Wand и встроенный в Siri ChatGPT. Правда, получение доступа к этим функциям может занять несколько недель. Всё это доступно на iPhone 15 Pro и новее, iPad и Mac с чипами М-серий и на iPad mini A17 Pro.

Владельцы iPhone 16 также получили доступ к функции Visual Intelligence в iOS 18.2. Она предоставляет информацию о том, что вас окружает. Для этого достаточно запустить камеру и навести её на объект.

Кроме того, Apple внесла кучу мелких, но полезных нововведений во всех сборки. Ожидается, что релиз iOS 18.2, iPadOS 18.2 и ‌macOS Sequoia‌ 15.2 состоится в начале декабря.
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