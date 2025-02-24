Вышли первые публичные бета-версии iOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4

Фархад

iOS

Сегодня, 24 февраля, компания Apple выпустила первые публичные бета-версии будущих обновлений iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4 и tvOS 15.4.

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Установить тестовые прошивки может любой желающий. Для этого нужно в настройках обновлений выбрать соответствующую бета-версию. Из главных нововведений в iOS 18.4 — приоритизация уведомлений на базе Apple Intelligence, новый стиль Sketch для Image Playground, раздел с рецептами в ‌Apple News‌+, а также функция Ambient Music.

Кроме того, Apple внесла кучу минорных изменений в дизайн и выпустила отдельное приложение Vision Pro, которое позволяет владельцам Vision Pro управлять гарнитурой с iPhone. Самое главное — владельцам китайских девайсов стали доступны функции Apple Intelligence, включая волшебный ластик.

Ожидается, что финальный релиз iOS 18.4 и других новых операционок состоится в апреле.
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