



Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.



Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).



В июне компания Apple представила на конференции WWDC 2021 крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15. Они уже тестируются в отдельной ветке, а их официальный релиз состоится осенью после выпуска новых моделей iPhone. Обновления доступны разработчикам и пользователям, на чьих устройствах установлены специальные профили , а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).В июне компания Apple представила на конференции WWDC 2021 крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15. Они уже тестируются в отдельной ветке, а их официальный релиз состоится осенью после выпуска новых моделей iPhone.







Компания Apple выпустила тестовые сборки iOS, iPadOS, watchOS, tvOS и macOS Big Sur. Обновления вышли в версии Release Candidate, это значит, что примерно такими же будут релизные версии обновлений.