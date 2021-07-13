iOS 14.7

Компания Apple выпустила тестовые сборки iOS, iPadOS, watchOS, tvOS и macOS Big Sur. Обновления вышли в версии Release Candidate, это значит, что примерно такими же будут релизные версии обновлений.

Обновления доступны разработчикам и пользователям, на чьих устройствах установлены специальные профили, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode.

Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).

В июне компания Apple представила на конференции WWDC 2021 крупные апдейты iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15. Они уже тестируются в отдельной ветке, а их официальный релиз состоится осенью после выпуска новых моделей iPhone.


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