Вышли последние бета-версии iOS 26 и macOS Tahoe

Фархад

26

Сегодня, 9 сентября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к финальным бета-версиям будущих обновлений iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 и macOS 26 Tahoe.

Установить бету iOS 26 RC можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых бетах Apple добавила новые рингтоны, изменила анимации и прокачала эффект жидкого стекла. Отметим, что система работает довольно стабильно.

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26 и других новых операционок Apple выйдет уже 15 сентября.
ESY777
И публичные обновления тоже уже вышли
час назад в 23:54
ESY777 ESY777
*публичные беты
час назад в 23:55
