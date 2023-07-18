Вышли предрелизные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS Ventura 13.5

Сегодня, 18 июля, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9,6, tvOS 16.6 и macOS Ventura 13.5 для зарегистрированных разработчиков.
Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в предыдущем релизе.
Напомним, параллельно с этим Apple уже тестирует сборки iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma среди всех желающих. Об этом подробно мы рассказывали тут.
Кроме того, мы делились мнением об iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.
Финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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