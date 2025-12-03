Top.Mail.Ru

Вышли предрелизные бета-версии iOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2

Фархад

iOS

Сегодня, 3 декабря, компания Apple предоставила разработчикам и публичным тестерам доступ к финальным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, и visionOS 26.2.

Установить бету iOS 26.2 RC можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Обновления содержат довольно много нововведений, включая возможность регулировки прозрачности часов на экране блокировки, новые настройки универсального доступа и ряд других функций. А в macOS Tahoe появилась виртуальная кольцевая подсветка.

Скорее всего, финальный релиз iOS 26.2 и других новых операционок Apple для всех состоится на следующей неделе.
