Вышли предрелизные бета-версии iOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2







Сегодня, 3 декабря, компания Apple предоставила разработчикам и публичным тестерам доступ к финальным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, и visionOS 26.2. Сегодня, 3 декабря, компания Apple предоставила разработчикам и публичным тестерам доступ к финальным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, и visionOS 26.2. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Установить бету iOS 26.2 RC можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Обновления содержат довольно много нововведений, включая возможность регулировки прозрачности часов на экране блокировки, новые настройки универсального доступа и ряд других функций. А в macOS Tahoe появилась виртуальная кольцевая подсветка.Скорее всего, финальный релиз iOS 26.2 и других новых операционок Apple для всех состоится на следующей неделе.