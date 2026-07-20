Вышли предрелизные iOS 26.6 и macOS 26.6 для разработчиков

Apple предоставила разработчикам доступ к финальным бета-версиям будущих обновлений операционных систем:• iOS 26.6 RC• iPadOS 26.6 RC• HomePod Software 26.6 RC• tvOS 26.6 RC• watchOS 26.6 RC• visionOS 26.6 RC• macOS 26.6 RCУстановить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале.Также компания представила Release Candidate для прошлых версий macOS:• macOS Sequoia 15.7.8 RC 5• macOS Sonoma 14.8.8 RC 5Общедоступный релиз iOS 26.6 ожидается на следующей неделе.