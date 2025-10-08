Вышли премиальные смарт-часы для iPhone — TAG Heuer Connected Calibre E5







Швейцарский производитель часов TAG Heuer представил новое поколение умных часов — Connected Calibre E5, которые впервые получили официальный сертификат «Made for iPhone».

Это стало возможным после перехода с Google Wear OS на собственную операционную систему TAG Heuer OS, разработанную внутренней командой инженеров в Париже. Новая система обеспечивает более плавный интерфейс, анимации и быструю навигацию, а также гарантирует полную интеграцию с iPhone — от мгновенного сопряжения до стабильной работы уведомлений и звонков.TAG Heuer Connected Calibre E5 доступны в версиях 45 и 40 мм, обе модели с AMOLED-дисплеями, процессором Snapdragon 5100+ и тактильной обратной связью. Новинка получила премиальные материалы корпуса, встроенные микрофон и динамик для вызовов, а также пачку фитнес-функций — от измерения кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма до продвинутого трекера сна. В версии Golf Edition улучшено распознавание ударов и добавлены карты 39 тысяч полей по всему миру.В зависимости от размера корпуса Calibre E5 работают до трёх дней в режиме энергосбережения и до двух дней при обычной нагрузке. Быстрая зарядка обеспечивает целый день работы за 30-40 минут, а полный цикл занимает полтора часа.Часы уже доступны в бутиках TAG Heuer по цене от $1600.