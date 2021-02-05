Apple выпустила первые бета-версии iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3 и watchOS 7.4 для публичных тестеров. Помимо этого, вышла исправленная iOS 14.5 для разработчиков.
Операционные системы iOS и iPadOS 14.5 можно загрузить через Центр разработчиков или по воздуху при наличии соответствующего профиля на iPhone и iPad. Это довольно крупное обновление с большим списком новых функций. Самые заметные нововведения: возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch, поддержка новых геймпадов PlayStation 5 и Xbox Series X, а также появился 5G в режиме Dual-SIM.
Первую бета-версию macOS Big Sur 11.3 могут загрузить участники публичного тестирования из раздела «Обновление ПО» в системных настройках после установки соответствующего профиля. Среди нововведений: дополнительные параметры настройки стартовой страницы Safari, оптимизация запуска iOS-приложений на компьютерах Mac с процессором M1, поддержка контроллеров PS5 и Xbox Series X, новые функции для работы со списками в приложении «Напоминания», а также небольшие изменения интерфейса Apple Music.
Операционную систему watchOS 7.4 можно загрузить при помощи iPhone с iOS 14.5. Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов, и подключены к зарядному устройству. Основное нововведение этого апдейта: возможность разблокировки iPhone в ситуациях, когда на лице медицинская маска.
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Операционные системы iOS и iPadOS 14.5 можно загрузить через Центр разработчиков или по воздуху при наличии соответствующего профиля на iPhone и iPad. Это довольно крупное обновление с большим списком новых функций. Самые заметные нововведения: возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch, поддержка новых геймпадов PlayStation 5 и Xbox Series X, а также появился 5G в режиме Dual-SIM.
Первую бета-версию macOS Big Sur 11.3 могут загрузить участники публичного тестирования из раздела «Обновление ПО» в системных настройках после установки соответствующего профиля. Среди нововведений: дополнительные параметры настройки стартовой страницы Safari, оптимизация запуска iOS-приложений на компьютерах Mac с процессором M1, поддержка контроллеров PS5 и Xbox Series X, новые функции для работы со списками в приложении «Напоминания», а также небольшие изменения интерфейса Apple Music.
Операционную систему watchOS 7.4 можно загрузить при помощи iPhone с iOS 14.5. Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов, и подключены к зарядному устройству. Основное нововведение этого апдейта: возможность разблокировки iPhone в ситуациях, когда на лице медицинская маска.
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Какой смысл теперь, через три дня релиз выходит.