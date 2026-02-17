Вышли публичные бета-версии iOS 26.4 и macOS 26.4







Компания Apple предоставила всем желающим доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 и visionOS 26.4. Компания Apple предоставила всем желающим доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 и visionOS 26.4. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Установить бету iOS 26.4 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Нового в этих сборках довольно много: в Apple Music можно создавать плейлисты по текстовому запросу с автоподбором 25 треков и раздел «Концерт рядом с вами» для поиска выступлений любимых артистов, в «Подкастах» добавили поддержку видеоподкастов с возможностью офлайн-просмотра, защита от кражи теперь включена по умолчанию и требует дополнительной аутентификации при доступе к паролям, «Локатору» и покупкам, в системе появился единый центр управления аккаунтом Apple, добавили виджет «Фоновая музыка» для рабочего стола и экрана блокировки, расширили коллекцию обоев iOS и циферблатов Apple Watch, а Freeform получила интеграцию с Creator Studio. Также в «Напоминаниях» появился раздел «Срочные».Ожидается, что общедоступная версия iOS 26.4 и других новых операционок Apple состоится в марте-апреле.