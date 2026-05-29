Вышли публичные бета-версии iOS 26.6 и других ОС от Apple

Компания Apple представила первые публичные бета-версии одного из последних больших апдейтов перед релизом следующего 27-го поколения своих ОС. Прямо сейчас можно установить:
- iOS 26.6
- iPadOS 26.6
- macOS Tahoe 26.6
- watchOS 26.6
- tvOS 26.6.
Чтобы это сделать, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и включите «Бета-тестирование» с «Общедоступной бета-версией iOS 26».
Напомним, что на текущий момент в iOS 26.6 найдено лишь одно нововведение — это оповещение о том, что достигнут лимит номеров в списке спама.