Вышли публичные бета-версии iOS 26.6 и других ОС от Apple

Олег


Компания Apple представила первые публичные бета-версии одного из последних больших апдейтов перед релизом следующего 27-го поколения своих ОС. Прямо сейчас можно установить: 

  • iOS 26.6
  • iPadOS 26.6
  • macOS Tahoe 26.6
  • watchOS 26.6 
  • tvOS 26.6. 

Чтобы это сделать, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и включите «Бета-тестирование» с «Общедоступной бета-версией iOS 26». 

Напомним, что на текущий момент в iOS 26.6 найдено лишь одно нововведение — это оповещение о том, что достигнут лимит номеров в списке спама. 
Источник:
MacRumors
