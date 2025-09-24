Вышли публичные беты iOS 26.1 и macOS 26.1







Сегодня, 24 сентября, компания Apple предоставила всем желающим доступ к первым публичным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Сегодня, 24 сентября, компания Apple предоставила всем желающим доступ к первым публичным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, Apple пофиксила баги, обнаруженные в общедоступных сборках iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, Apple пофиксила баги, обнаруженные в общедоступных сборках iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Скорее всего, общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple выйдут в октябре.