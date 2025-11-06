Вышли публичные беты iOS 26.2 и iPadOS 26.2

Сегодня, 6 ноября, компания Apple предоставила всем желающим доступ к первым публичным бета-версиям будущих обновлений iOS 26.2, iPadOS 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, и visionOS 26.2.
Установить бету iOS 26.2 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Обновления содержат довольно много нововведений, включая возможность регулировки прозрачности часов на экране блокировки, новые настройки универсального доступа, улучшения автономности и ряд других функций.