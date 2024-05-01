Вышли публичные версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5 Beta 4

Компания Apple выпустила публичные бета-версии своих ОС почти сразу после релиза девелоперских. Об этом пишет MacRumors.
Обычно между выпуском Developer Beta и Public Beta проходят сутки, но на этот раз публичные сборки вышли наутро после обновлений для разработчиков. Все энтузиасты могут установить Public Beta 4 следующих прошивок:
- iOS 17.5
- iPadOS 17.5
- macOS 14.5.
Любопытно, что публичные сборки watchOS 10.5 и visionOS 1.2 Beta 4 пока не вышли, хотя девелоперская была представлена вчера вечером.
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В свежих апдейтах нет почти ничего нового, кроме улучшения нового режима ремонта устройства. Если что-то появится или обнаружится, мы сразу об этом расскажем.