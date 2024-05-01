Вышли публичные версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS 14.5 Beta 4

iOS 17.5

iPadOS 17.5

macOS 14.5.

Компания Apple выпустила публичные бета-версии своих ОС почти сразу после релиза девелоперских. Об этом пишет MacRumors.Обычно между выпуском Developer Beta и Public Beta проходят сутки, но на этот раз публичные сборки вышли наутро после обновлений для разработчиков. Все энтузиасты могут установить Public Beta 4 следующих прошивок:Любопытно, что публичные сборки watchOS 10.5 и visionOS 1.2 Beta 4 пока не вышли, хотя девелоперская была представлена вчера вечером.