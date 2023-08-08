Вышли пятые бета-версии iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma и другие тестовые обновления

Александр


Компания Apple выпустила пятые тестовые обновления iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 и macOS 14 Sonoma. Они доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на свои устройства специальные профили, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, macOS обновляется через системные настройки компьютера, а tvOS — на Apple TV с помощью утилиты Xcode.

Это небольшие обновления, которые содержат минимальное количество нововведений. Не исключено, что энтузиасты покопаются коде этих апдейтов и найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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