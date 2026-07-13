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Вышли пятые бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6 для разработчиков

Артем


Apple предоставила разработчикам доступ к пятым бета-версиям будущих обновлений операционных систем:

• iOS 26.6
• iPadOS 26.6
• macOS Tahoe 26.6
• watchOS 26.6
• HomePod Software 26.6
• tvOS 26.6
• visionOS 26.6

Установить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале.
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Источник:
Macrumors
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