Apple разослала версии Release Candidate грядущих обновлений iOS и iPadOS 14.3, watchOS 7.2 и tvOS 14.3 для разработчиков и публичных бета-тестеров.

iOS 14.3

Операционные системы iOS и iPadOS 14.3 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху при наличии соответствующего профиля. Напомним, в этой версии появилась поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Помимо этого, была добавлена возможность установки поисковика Ecosia по умолчанию, поддержка наушников AirPods Max, возможность работы со сторонними трекерами в приложении «Локатор», а также была увеличена скорость запуска приложений с помощью сторонних иконок.

Установить версию Release Candidate watchOS 7.2 при наличии профиля разработчика или бета-тестера с помощью приложения Apple Watch. Для этого нужно перейти в «Общие» > «Обновление ПО». Для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены не менее чем на 50 процентов и подключены к зарядному устройству, а также находиться в зоне действия iPhone.

Apple Watch

В watchOS 7.2 добавлена функция Cardio Fitness, измеряющая показатель максимального количества кислорода, потребляемое телом во время тренировки (VO2 max). Помимо этого, обновление включает поддержку сервиса Apple Fitness+, запуск которого намечен на 14 декабря, но в списке поддерживаемых стран Россия пока отсутствует.

Apple TV

Версию Release Candidate tvOS 14.3 для Apple TV четвертого и пятого поколений можно загрузить на приставку через профиль, установленный с помощью Xcode. Пока нет информации о том, какие нововведения появились в этом апдейте. Apple довольно редко добавляет новые функции в минорные версии tvOS. Как правило, в них содержатся исправления ошибок, повышение стабильности и улучшения производительности.


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