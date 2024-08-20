Вышли седьмые бета-версии iOS и iPadOS 18, а также macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 для разработчиков

Прошивки уже доступны для загрузки зарегистрированным пользователям.
Apple продолжает отслеживать и исправлять найденные ошибки и повышать стабильность их работы, чему и посвящены текущие прошивки. О найденных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельном материале.
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iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024. Их официальный релиз запланирован на осень текущего года.