Вышли седьмые бета-версии iOS и iPadOS 18, а также macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 для разработчиков

Артем
4w5u4r5uqa45ru.png

Прошивки уже доступны для загрузки зарегистрированным пользователям.

Apple продолжает отслеживать и исправлять найденные ошибки и повышать стабильность их работы, чему и посвящены текущие прошивки. О найденных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельном материале.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024. Их официальный релиз запланирован на осень текущего года.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Apple Music раздает подписку бесплатно
Вот чего фанаты Apple хотят от iPhone 16 больше всего
Подкасты Apple теперь можно слушать в браузере

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии