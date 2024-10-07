Вышли шестые бета-версии iOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1

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Сегодня, 7 октября, компания Apple выпустила шестые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков.Ключевые нововведения в новых версиях операционных систем связаны с функциями Apple Intelligence. Правда, работают они только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на всей серии iPhone 16, всех iPad и Mac с M-чипами. Более того, для их работы нужно менять регион устройства на США и переводить язык на английский. В ЕС и Китае эти функции работать не будут.Ожидается, что финальный релиз новых сборок для всех пользователей состоится 28 октября.