iOS 15

Компания Apple выпустила шестые публичные бета-версии своих будущих новых операционных систем для iPhone и iPad. Они доступны всем, кто зарегистрировался в «яблочной» программе бета-тестирования и установил на свое устройство специальный профиль.

На данный момент неизвестно, что именно добавили или исправили в Public Beta 6 для каждой из этих ОС. Скорее всего, разработчики и энтузиасты в ближайшее время найдут или заметят что-то новое или необычное. А пока любой желающий может установить себе этот апдейт, чтобы протестировать его и отправить в Apple найденные ошибки.

iOS 15 и iPadOS 15 добавят на совместимые устройства новые функции FaceTime — совместное использование потокового контента, создание ссылки для подключения к звонку с любого устройства, размывание фона при видеозвонке на iPad Pro с M1; новый режим «Фокусирования», который позволяет создать сценарии работы и отдыха и настроить получение уведомлений, чтобы ничего не отвлекало от главного; обновленный Safari с редизайном вкладок, адресной строки и элементов управления.

Релиз обновлённых операционных систем ожидается в сентябре вместе с новой линейкой iPhone 13. 



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