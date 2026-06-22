Вышли свежие бета-версии iOS, iPadOS, macOS Golden Gate, tvOS и visionOS. Что нового?

Компания Apple выпустила для разработчиков вторые бета-версии операционных систем iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, tvOS 27 и visionOS 27. Обновления доступны для загрузки через раздел «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» на соответствующих устройствах. Как и в случае с первыми бетами, для установки требуется учётная запись разработчика. Публичные беты, как ожидается, появятся в июле, а финальные версии выйдут в сентябре.В iOS 27 и iPadOS 27 главным нововведением стала Siri AI — интеллектуальный ассистент, работающий как чат-бот с доступом к личным данным и контексту на экране. В системе появились новые функции на базе искусственного интеллекта в приложениях «Фото», Safari, «Команды», Wallet и «Пароли», а также отдельное приложение Siri для хранения истории диалогов и функция «Написать с Siri» для генерации текста в любом приложении. Вторая бета добавила поддержку ответов на конкретные сообщения в RCS-чатах с пользователями Android: теперь можно удерживать сообщение, чтобы выбрать «Ответить», а реакции видны прямо на изображениях и видео. Кроме того, в приложении «Дом» появилась возможность удалённо обновлять Apple TV через раздел настроек, что может указывать на подготовку к выпуску домашнего хаба с дисплеем.В macOS Golden Gate улучшен интерфейс: реализована настройка прозрачности Liquid Glass, единые панели инструментов, боковые панели во всю высоту и более чёткие активные окна. Здесь также появилась Siri AI с отдельным приложением и нейросетевые инструменты для редактирования фото, группировки вкладок в Safari и автоматического обновления слабых паролей.tvOS 27 предлагает переработанное приложение «Подкасты», более крупный текст, улучшенный «Центр управления», ускоренное подключение AirPlay и отображение информации о покрытии AppleCare. visionOS 27 обзавелась Siri AI, которая отвечает на вопросы о том, на что смотрит пользователь, позволяет превращать панорамные фото в пространственные окружения и предлагает новую среду — исландский Торсмёрк с горами, ледниками и северным сиянием, а также изогнутые окна для более естественного рабочего пространства и реорганизованный «Центр управления».