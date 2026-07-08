Вышли третьи бета-версии AirPods с функциями iOS 27 для разработчиков

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Как установить бета-версию прошивки на свои AirPods

Apple предоставила разработчикам доступ к третьей тестовой сборке прошивки для своих наушников.Апдейт под номером сборки 9A5314b доступен для AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 и AirPods Max 2.Установка бета-версии рекомендуется только разработчикам, которые используют бета-сборки iOS 26, macOS 26 или iPadOS 26 и выше. Однако мы рекомендуем обновиться до 27 версии «операционок».Все манипуляции со своими гаджетами вы производите на свой страх и риск – совершить откат самостоятельно невозможно.• Обновите свой iPhone, iPad или macOS до версии 27;• Подключите наушники к гаджету;• Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку AirPods;• Пролистайте в самый низ до пункта AirPods Beta Update;• Активируйте тумблер;• Уберите наушники в кейс и поставьте на проводную зарядку;• Проверьте версию прошивки через 20-30 минут;• Готово.