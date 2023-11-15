Вышли третьи бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 для всех желающих

Фархад
17-2

Компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 и macOS Sonoma 14.2 для участников программы тестирования.

В этих сборках появились новые настройки клавиатуры, FaceTime и других нативных приложений. Одним из ключевых нововведений в iOS 17.2 стало приложение «Дневник», обзор которого уже есть на нашем сайте. Также Apple внесла несколько минорных изменений в сообщения, музыку, Apple TV и ряд других фирменных приложений. Подробно обо всех изменениях в iOS 17.2 рассказывали тут.

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Скорее всего, тестирование iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS Sonoma 14.2 продлится до начала декабря.
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