Вышли третьи бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 и macOS Sonoma 14.3

Сегодня, 9 января, компания Apple выпустила третьи бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, и macOS Sonoma 14.3 для разработчиков.Одним из главных нововведений iOS 17.3 стала функция для подписчиков Apple Music. Обновление позволяет делиться совместными плейлистами с другими пользователями для создания общих списков треков, которые можно оценить при помощи эмодзи.На прошлой неделе Apple отозвала вторые бета-версии iOS 17.3 и iPadOS 17.3 после бага приводящего к бесконечной загрузке. Апдейт не стали перевыпускать, заменив его на третью версию прошивки, в которой, предположительно, ошибка была исправлена.О подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.