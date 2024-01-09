Вышли третьи бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 и macOS Sonoma 14.3

Артем
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Сегодня, 9 января, компания Apple выпустила третьи бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, и macOS Sonoma 14.3 для разработчиков.

Одним из главных нововведений iOS 17.3 стала функция для подписчиков Apple Music. Обновление позволяет делиться совместными плейлистами с другими пользователями для создания общих списков треков, которые можно оценить при помощи эмодзи.

На прошлой неделе Apple отозвала вторые бета-версии iOS 17.3 и iPadOS 17.3 после бага приводящего к бесконечной загрузке. Апдейт не стали перевыпускать, заменив его на третью версию прошивки, в которой, предположительно, ошибка была исправлена.

О подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+95
pruss
Подождём? Как то стрёмно после прошлой беты в первых рядах
Вчера в 22:30
#
+7
iMorphey pruss
Да всё норм. Работает.
Вчера в 22:53
#
Mers
+4771
Mers pruss
Тоже стемался, но решил поставить. Все норм)
час назад в 02:54
#