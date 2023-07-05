Вышли третьи бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma

Фархад
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Сегодня, 5 июля, компания Apple выпустила третьи бета-версии iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma для зарегистрированных разработчиков.

Пока неясно, что изменилось в новых сборках, но скорее всего, инженеры устранили ряд багов, которые присутствовали в первых двух бетах.

Важно: обновление iOS 17 требует 13,5 ГБ свободной памяти для установки. Вероятно, это баг, но способов решения пока нет. Единственный вариант — сгрузить часть приложений, если у вас недостаточно места.

В этом году Apple разрешила устанавливать тестовые сборки для разработчиков всем желающим. Об этом подробно мы рассказывали тут.

Кроме того, мы делились мнением об iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma в отдельных материалах.

Выход публичных бета-версии состоится в июле, а финальный релиз всех новых ОС Apple запланирован на осень.
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Комментарии

Esthet
+1748
Esthet
На XR 836.1mb🤷🏻
Вчера в 22:18
#
+62
Bagsya
Вылетает когда пишешь смс, жесть обнова.
Вчера в 23:44
#
Esthet
+1748
Esthet Bagsya
У мну все норм🤷🏻и фото шлет и набор без проблем, ребутнуть мож попробовать?
2 часа назад в 00:04
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