Вышли третьи бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для всех

Сегодня, 6 августа, компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 для всех желающих.
Сборки public beta 3 новых операционных систем соответствуют пятым тестовым версиям для разработчиков, вышедшим вчера. Из нового: секретные обои в macOS 15, блокировщик рекламы в iOS 18 и обновлённая фотогалерея. Обо всех нововведениях в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia мы рассказывали в отдельных обзорах. Стоит отметить, что текущие бета-версии работают не совсем стабильно, поэтому ставить их можно только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут.
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Ожидается, что тестирование продлится до сентября, а финальный релиз iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 состоится после презентации iPhone 16.