Вышли третьи бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1







Сегодня, 13 октября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Сегодня, 13 октября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений. Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple состоится в конце октября.