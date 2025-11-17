Top.Mail.Ru

Вышли третьи бета-версии iOS 26.2 и macOS Tahoe 26.2 для разработчиков

Фархад

iOS

Сегодня, 17 ноября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, и visionOS 26.2.

Установить бету iOS 26.2 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Обновления содержат довольно много нововведений, включая возможность регулировки прозрачности часов на экране блокировки, новые настройки универсального доступа и ряд других функций. А в macOS Tahoe появилась виртуальная кольцевая подсветка.

Скорее всего, общедоступные версии iOS 26.2 и других новых операционок Apple выйдут в декабре.
