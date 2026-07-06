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Вышли третьи бета-версии iOS 27 и macOS 27 для разработчиков

Артем


Apple открыла доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений операционных систем:

• iOS 27
• iPadOS 27
• watchOS 27
• HomePod 27
• macOS 27 Golden Gate
• tvOS 27
• visionOS 27

Установить бету iOS 27 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО».

Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале. Публичные бета-версии ожидаются в июле.
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Источник:
Macrumors
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