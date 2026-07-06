Вышли третьи бета-версии iOS 27 и macOS 27 для разработчиков

Apple открыла доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений операционных систем:• iOS 27• iPadOS 27• watchOS 27• HomePod 27• macOS 27 Golden Gate• tvOS 27• visionOS 27Установить бету iOS 27 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО».Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале. Публичные бета-версии ожидаются в июле.