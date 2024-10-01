Вышли третьи бета-версии watchOS 11.1, tvOS 18.1 и visionOS 2.1

Фархад
Vision

Сегодня, 1 октября, компания Apple выпустила третьи тестовые сборки visionOS 2.1, watchOS 11.1 и tvOS 18.1 для разработчиков.

Интересно, что новые беты для iPhone, iPad и Mac ещё недоступны, хотя сборки 18.1 в основном предназначены для этих устройств, поскольку содержат функции Apple Intelligence.

Для установки обновлений на часы, нужно подключить Apple Watch к источнику питания (зарядить до 50%) и запустить процесс с привязанного iPhone. Приставку Apple TV и шлем Vision Pro нужно обновлять из настроек.

Пока неясно, что содержат новые сборки, но, скорее всего, в них просто исправлены обнаруженные ранее баги.

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