





Apple отправила разработчикам и бета-тестерам третьи беты iOS 14.3, watchOS 7.2 и tvOS 14.3.Установить iOS и iPadOS 14.3 можно через центр разработчиков Apple или по воздуху при наличии соответствующего профиля. В этом обновлении была добавлена поддержка формата ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эту функцию можно активировать в разделе системных настроек «Камера». После этого в видоискателе появится переключатель RAW в правом верхнем углу.Помимо этого, появилась возможность выбора Ecosia в качестве поисковой системы по умолчанию. Также в этой версии прошивки был обнаружен значок, который намекает на возможный дизайн накладных наушников AirPods Studio. В приложении «Локатор» добавлена интеграция сторонних устройств.Apple переработала систему запуска приложений с помощью сторонних ярлыков, а это отличная новость для любителей кастомизировать свои домашние экраны. Теперь вместо задержки и запуска окна быстрых команд будет появляться небольшой баннер в верхней части экрана.Среди остальных нововведений: данные о беременности в приложении «Здоровье», предложения установки сторонних приложений для некоторых стран, поддержка сканирования QR-кодов в App Clips с помощью камеры и возможность обновления продуктов HomeKit при помощи приложения «Дом».Третья бета watchOS 7.2 пока доступна только для разработчиков, но в ближайшее время она скорее всего будет выпущена и для публичных тестеров. Загрузить обновление можно через специально приложение Apple Watch на iPhone.Для обновления программного обеспечения смарт-часы должны быть заряжены на 50 процентов, подключены к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone.Обновление watchOS 7.2 добавляет новую функцию Cardio Fitness, которая измеряет максимальное количество кислорода, потребляемое телом во время тренировки (VO2 max). Её можно будет обнаружить в приложении «Фитнес».Третью бета-версию tvOS 14.3 для Apple TV четвертого и пятого поколения можно загрузить через профиль, установленный с помощью Xcode. В этом апдейте не было замечено каких-либо ощутимых изменений.Промежуточные выпуски tvOS зачастую бывают небольшими, поскольку разработчики сосредотачивают свое внимание на исправлениях ошибок и улучшениях производительности. Напомним, 14-я версия операционной системы для ТВ-приставок Apple TV добавляет поддержку функции «Картинка в картинке», новую интеграцию с камерами HomeKit, поддержку нескольких профилей в Apple Arcade и многое другое.