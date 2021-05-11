Apple выпустила третьи бета-версии iOS, iPadOS 14.6, macOS Big Sur 11.4, watchOS 7.5 и tvOS 14.6. Обновления уже доступны для разработчиков, а некоторые для участников программы открытого тестирования.

iOS

iOS и iPadOS 14.6 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на iPhone или iPad.

AirTag

На первый взгляд эти операционные системы производят впечатление минорных апдейтов с незначительными изменениями. Они сфокусированы на повышении производительности, исправлении ошибок и устранении проблем. Для AirTags появилась новая функция, позволяющая выводить электронную почту в качестве метода связи во время режима пропажи.

macOS

Установить бета-версию macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.4 можно с помощью механизма обновления программного обеспечения в Системных настройках после установки соответствующего профиля из Центра разработчиков Apple. Согласно примечаниям к выпуску, в обновлении добавлена поддержка графических процессоров AMD Navi серии 6000 для компьютеров Mac с процессором Intel.

watchOS

Чтобы установить бета-версию ‌watchOS 7.5, необходимо загрузить соответствующий профиль из Apple Developer Center. После этого операционку можно будет установить через приложение Apple Watch для iPhone.

Для установки обновления часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов, подключены к зарядному устройству и находиться в зоне действия iPhone. Апдейт, вероятно, содержит исправление ошибок и устранение неисправностей предыдущих версий.

Apple TV

Третья бета-версия tvOS 14.5 предназначена для Apple TV четвертого и пятого поколения. Загрузить и установить обновление можно с помощью профиля, установленного через Xcode. Зачастую апдейты для ТВ-приставок бывают незначительными по масштабу без особых изменений.


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