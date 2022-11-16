Apple iOS 16.2

Вышли третьи публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1

Фархад

iPhone 14 pro always on

Компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 для всех участников программы тестирования.

Основными нововведениями в iOS 16.2 и iPadOS 16.2 являются приложение-холст Freeform для совместной работы над проектами, новые виджеты сна и приёма медикаментов для экрана блокировки, а также улучшенное приложение «Погода».

Кроме того, Apple прокачала режим Always-On Display в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, добавила новую тренировку для Apple Watch и продолжила тестировать полноценную поддержку мониторов на iPad с чипами M1/M2.

Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 выйдут до конца 2022 года.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple представила новую веб-версию iCloud. Это самый масштабный апдейт сервиса
Apple столкнулась с дефицитом iPhone 14 Pro — в США все смартфоны распроданы на полтора месяца вперёд
В Apple Watch скоро появится новая тренировка

Рекомендации

Рекомендации

Центробанк прямо сказал россиянам, что делать с долларами и евро
USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал
Ozon изменил способ получения заказов
В WhatsApp появилось крутое нововведение. Такого нет нигде, даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии