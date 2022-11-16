Вышли третьи публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1

Компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 для всех участников программы тестирования.
Основными нововведениями в iOS 16.2 и iPadOS 16.2 являются приложение-холст Freeform для совместной работы над проектами, новые виджеты сна и приёма медикаментов для экрана блокировки, а также улучшенное приложение «Погода».
Кроме того, Apple прокачала режим Always-On Display в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, добавила новую тренировку для Apple Watch и продолжила тестировать полноценную поддержку мониторов на iPad с чипами M1/M2.
Ожидается, что общедоступные версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 выйдут до конца 2022 года.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides