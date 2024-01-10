Вышли третьи публичные бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3 и macOS Sonoma 14.3

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Сегодня, 10 января, компания Apple выпустила третьи бета-версии iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3, и macOS Sonoma 14.3 для всех желающих.Одним из главных нововведений iOS 17.3 стала функция для подписчиков Apple Music. Обновление позволяет делиться совместными плейлистами с другими пользователями для создания общих списков треков, которые можно оценить при помощи эмодзи.Стоит заметить, что третьи бета-версии технически являются вторыми — Apple пришлось отозвать второй пакет обновлений из-за возникших ошибок.О подробных изменениях внутри сборок пока ничего неизвестно. Если таковые существуют, мы напишем о них в отдельном материале.