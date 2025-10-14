Вышли третьи публичные беты iOS 26.1 и macOS 26.1

Фархад

iOS

Сегодня, 14 октября, компания Apple предоставила всем желающим доступ к третьим бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить публичную бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. В прошлых сборках Apple пофиксила баги, обнаруженные в релизных версиях iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Кроме того, компания усложнила отключение будильника, вернула Slide Over на iPad и добавила несколько других косметических изменений.

Общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple состоится в конце октября.
