Вышли восьмые бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia

Фархад
iOS 18

Компания Apple предоставила разработчикам доступ к восьмым бета-версиям iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia и tvOS 18.

Пока неясно, что изменилось в этих сборках. Обо всех нововведениях в iOS 18iPadOS 18 и macOS Sequoia мы рассказывали в отдельных обзорах. Стоит отметить, что текущие бета-версии работают вполне стабильно, но ставить их нужно только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут. Скорее всего, Apple уже не будет добавлять новые функции, а сосредоточится на устранении багов. 

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Ожидается, что общедоступные сборки всех новых операционных систем Apple, включая iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 и tvOS 18 состоится в середине сентября.
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