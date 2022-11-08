Вышли вторые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1

Сегодня, 8 ноября, Apple выпустила вторые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1 для зарегистрированных разработчиков.
В этих сборках компания устранила ряд багов, обнаруженных в первых бета-версиях ПО. Кроме того, Apple продолжает тестировать приложение Freeform, которое представляет собой цифровой холст для совместной работы над различными проектами с iPhone, iPad и Mac в режиме реального времени.
Владельцам iPad с чипами M1/M2 также доступна полноценная поддержка монитора в качестве второго дисплея в бета-версиях iPadOS 16.2. Среди прочих нововведений — два новых виджета сна для экрана блокировки и улучшенное приложение «Погода».
Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца 2022 года.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides