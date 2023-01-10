Вышли вторые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS Ventura 13.2





Компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 и macOS Ventura 13.2 для зарегистрированных разработчиков.



Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала



Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и watchOS 9.2.

Компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 и macOS Ventura 13.2 для зарегистрированных разработчиков.Основным нововведением в iOS 16.3 и iPadOS 16.3 стала поддержка физических ключей безопасности , которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. Кроме того, обновление предлагает более удобный процесс переноса песни с iPhone на HomePod и наоборот.Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и watchOS 9.2.

Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца февраля 2023 года.