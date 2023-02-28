Вышли вторые бета-версии iOS 16.4, iPadOS 16.4 и macOS 13.3 для разработчиков

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Сегодня, 28 февраля, компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4, watchOS 9.4 и macOS Ventura 13.3 для зарегистрированных разработчиков.Ключевыми нововведениями в iOS 16.4 и iPadOS 16.4 стали новые эмодзи, пуш-уведомления в Safari, набор текста свайпом на русском языке, улучшенная архитектура устройств умного дома HomeKit и незначительные изменения в приложениях Podcasts и Apple Music. Кроме того, Apple начала тестировать новый метод распространения бета-версий — скоро компания перестанет предоставлять прошивки через профили, а привяжет возможность установки тестовых сборок к Apple ID.Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, macOS Ventura 13.2 и watchOS 9.3.1.Ожидается, что тестирование новых версий iOS, iPadOS и macOS продлится до апреля.