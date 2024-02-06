Вышли вторые бета-версии iOS 17.4 и macOS Sonoma 14.4

Фархад
iOS

Компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS Sonoma 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 для разработчиков.

Загрузить новые сборки можно, если вы хотя бы раз авторизовались на сайте разработчиков Apple под своим Apple ID. Одним из главных нововведений в iOS 17.4 стала возможность установки приложений из альтернативных сторов, но пока ни один магазин официально не запустили. Также с релизом iOS 17.4 на iPhone появятся альтернативные способы оплаты с использованием NFC. Кроме того, разработчики мобильных браузеры больше не обязаны использовать WebKit.

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Среди прочих нововведений — несколько новых эмодзи, стенография подкастов, дополнительные настройки Safari и некоторые визуальные изменения.

Ожидается, что финальный релиз iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 состоится в середине марта.
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