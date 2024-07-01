Вышли вторые бета-версии iOS 17.6 и macOS Sonoma 14.6

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Сегодня, 1 июля, компания Apple выпустила вторые тестовые сборки iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, visionOS 1.3 и macOS Sonoma 14.6 для разработчиков.Никаких новых функций в этих прошивках нет. Основное внимание в этом цикле обновлений сосредоточенно на устранении багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих бета-версиях. Сейчас Apple активно занимается подготовкой к релизу масштабных обновлений iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia, поэтому все последующие обновления для iOS 17 и macOS Sonoma будут минорными.Ожидается, что релиз общедоступных версий iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, visionOS 1.3 и macOS Sonoma 14.6 состоится в конце июля.