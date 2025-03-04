Вышли вторые бета-версии iOS 18.4. Что нового?





Вчера Вчера Apple выпустила новые бета-версии для iOS 18.4, которые получили ряд полезных улучшений, включая новые эмодзи и паузу в загрузке приложений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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