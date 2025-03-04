Вышли вторые бета-версии iOS 18.4. Что нового?

Артем
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Вчера Apple выпустила новые бета-версии для iOS 18.4, которые получили ряд полезных улучшений, включая новые эмодзи и паузу в загрузке приложений.

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Visual Intelligence. Теперь визуальный поиск на iPhone 15 Pro и Pro Max можно активировать кнопкой Action Button;

• Пункт управления. Добавлен новый виджет для быстрого запуска Visual Intelligence на iPhone 15 Pro и Pro Max, также как у iPhone 16e;

• Добавлены 8 новых эмодзи. Их анонсировали еще в прошлом году: редиска, арфа, отпечаток пальца, клякса, ствол дерева, лопата, лицо с мешками под глазами и флаг острова Сарк;

Приложение-компаньон Apple Vision Pro. С его помощью можно ставить в очередь загрузку приложений и игр, запускать пространственный контент, находить полезные советы и получать доступ к информации об устройстве прямо с iPhone. Также можно посмотреть сведения о системе visionOS, серийный номере устройства и просматривать код для линз ZEISS;

• Приоритетные уведомления. Функция работает на основе Apple Intelligence и позволяет выбрать от каких приложений должны выходить уведомления на экране блокировки должны высвечиваться в первую очередь. Также появились короткие сводки для приоритетных уведомлений с помощью ИИ;

• App Store. Появилась возможность ставить загрузку приложений на паузу;

• Wallet. Обновлено контекстное меню с пунктами: заказы, подписки и платежи, настройки;

• Фото. Переработали интерфейс кнопок восстановления и удаления изображений и видео в корзине;

• Команды. Для большого количества стоковых приложений добавлена новая команда «изменить настройки».

Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

banditos
+159
banditos
На 11 iphone в наборе нет таких эмодзи
В поиске есть, после отправки появляются в недавно отправленные
час назад в 12:45
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