Вышли вторые бета-версии iOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4







Сегодня, 3 марта, компания Сегодня, 3 марта, компания Apple выпустила вторые бета-версии будущих обновлений iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4 и tvOS 15.4 для разработчиков. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Установить тестовые прошивки может любой желающий. Для этого нужно в настройках обновлений выбрать соответствующую бета-версию. Из главных нововведений в iOS 18.4 — приоритизация уведомлений на базе Apple Intelligence, новый стиль Sketch для Image Playground, раздел с рецептами в ‌Apple News‌+, а также функция Ambient Music.Кроме того, Apple внесла кучу минорных изменений в дизайн и выпустила отдельное приложение Vision Pro, которое позволяет владельцам Vision Pro управлять гарнитурой с iPhone.Ожидается, что финальный релиз iOS 18.4 и других новых операционок состоится уже в апреле.