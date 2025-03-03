Вышли вторые бета-версии iOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4

Сегодня, 3 марта, компания Apple выпустила вторые бета-версии будущих обновлений iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4 и tvOS 15.4 для разработчиков.
Кроме того, Apple внесла кучу минорных изменений в дизайн и выпустила отдельное приложение Vision Pro, которое позволяет владельцам Vision Pro управлять гарнитурой с iPhone.
Ожидается, что финальный релиз iOS 18.4 и других новых операционок состоится уже в апреле.
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