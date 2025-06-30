Вышли вторые бета-версии iOS 18.6 и macOS 15.6

Фархад

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Сегодня, 30 июня, компания Apple предоставила разработчикам доступ ко вторым бета-версиям будущих обновлений iOS 18.6, iPadOS 18.6, watchOS 11.6, tvOS 11.6 и macOS 15.6.

Установить бету iOS 18.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Сразу отметим, что крупных изменений ждать не стоит, поскольку сейчас все инженеры Apple занимаются допиливанием iOS 26 с масштабным редизайном к сентябрьскому релизу.

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Скорее всего, общедоступный релиз iOS 18.6 состоится в июле.
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