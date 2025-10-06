Вышли вторые бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1

Фархад

iOS

Сегодня, 6 октября, компания Apple предоставила разработчикам доступ ко вторым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, Apple пофиксила баги, обнаруженные в общедоступных сборках iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Никаких крупных нововведений в первых тестовых сборках не было обнаружено.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple состоится в конце октября.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как отключить зацикленный просмотр видео в iOS 26
Эксперт подтвердил выход двух новинок Apple в ближайшие дни
Депутат Милонов рассказал, для чего ему стильный оранжевый iPhone 17 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Telegram включил суперполезную опцию бесплатным пользователям
Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии