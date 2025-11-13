Top.Mail.Ru

Вышли вторые бета-версии iOS 26.2 для разработчиков

В ночь на 13 ноября, компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, visionOS 26.1, и Homepod 26.2.

В прошивках исправили баги и повысили стабильность системы. Если в апдейте найдутся другие нововведения, мы расскажем о них в отдельном материале. 
Источник:
Macrumors
