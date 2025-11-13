В ночь на 13 ноября, компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, visionOS 26.1, и Homepod 26.2.
Вышли вторые бета-версии iOS 26.2 для разработчиков
В ночь на 13 ноября, компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, visionOS 26.1, и Homepod 26.2.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
- Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
- «Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
- Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp